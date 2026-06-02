У Дніпрі зросла кількість загиблих та поранених. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n214183-poshukovu-operaciu-v-dnipri-zavershyly-zagynuly-16-osib-sche-42-zaznaly-poranen.html

Ракурс

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому уночі влучили російські ракети.

З-під завалів чотириповерхового житлового будинку рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Внаслідок обстрілу загинули 16 осіб, серед них двоє дітей. Постраждали 32 осіб, серед них четверо неповнолітніх. Про це ДСНС та голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа повідомили у Telegram.

Госпіталізувати довелося трьох дітей та 21 дорослого. Медики надають усім необхідну медичну допомогу. Психологи ДСНС надали допомогу 32 людям.

Нагадаємо, вночі 2 червня російська армія вдарила по Дніпру, й пошкодила, зокрема, житловий будинок. У середу, 3 червня, у місті оголошено День трауру.

Також сьогодні вдень внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі постраждали двоє дітей — брат і сестра. Обох госпіталізували.