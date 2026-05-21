Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: ОВА

Армія РФ вдарила дронами по багатоповерхівках у Дніпрі — 11 поранених

21 тра 2026, 17:55
999

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпру.

У п’ятницю, 21 травня, окупанти атакували місто дронами-камікадзе. У місті пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Внаслідок ворожої атаки поранень зазнали 11 осіб. Госпіталізували 13-річного хлопчика та сімох дорослих. Всі у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих будуть на амбулаторному лікуванні.

Також очільник ОВА опублікував фото ворожої атаки на Дніпро.

Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: ОВА

Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: ОВА

Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: ОВА

Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: ОВА

Нагадаємо, 21 травня російські окупанти скинули на Дружківку в Донецькій області три авіабомби «ФАБ-250» з УМПК. Внаслідок влучань загинули троє чоловіків, ще четверо зазнали поранень.

Також сьогодні загарбники направили FPV-дрон по легковому автомобілю «ВАЗ-2107», що рухався однією з вулиць Дружківки. Внаслідок цієї атаки загинув 52-річний чоловік, а ще один 51-річний зазнав поранень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів