Последствия обстрела Днепра. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n213963-armiya-rf-udarila-shahedami-po-mnogoetajkam-v-dnepre-11-ranenyh.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпру.

У п’ятницю, 21 травня, окупанти атакували місто дронами-камікадзе. У місті пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Внаслідок ворожої атаки поранень зазнали 11 осіб. Госпіталізували 13-річного хлопчика та сімох дорослих. Всі у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих будуть на амбулаторному лікуванні.

Також очільник ОВА опублікував фото ворожої атаки на Дніпро.

Нагадаємо, 21 травня російські окупанти скинули на Дружківку в Донецькій області три авіабомби «ФАБ-250» з УМПК. Внаслідок влучань загинули троє чоловіків, ще четверо зазнали поранень.

Також сьогодні загарбники направили FPV-дрон по легковому автомобілю «ВАЗ-2107», що рухався однією з вулиць Дружківки. Внаслідок цієї атаки загинув 52-річний чоловік, а ще один 51-річний зазнав поранень.