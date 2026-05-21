Последствия обстрела Днепра. Фото: ОВА
Армія РФ ударила дронами по многоэтажкам в Днепре — 11 раненых
Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпру.
У п’ятницю, 21 травня, окупанти атакували місто дронами-камікадзе. У місті пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.
Внаслідок ворожої атаки поранень зазнали 11 осіб. Госпіталізували 13-річного хлопчика та сімох дорослих. Всі у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих будуть на амбулаторному лікуванні.
Також очільник ОВА опублікував фото ворожої атаки на Дніпро.
Нагадаємо, 21 травня російські окупанти скинули на Дружківку в Донецькій області три авіабомби «ФАБ-250» з УМПК. Внаслідок влучань загинули троє чоловіків, ще четверо зазнали поранень.
Також сьогодні загарбники направили FPV-дрон по легковому автомобілю «ВАЗ-2107», що рухався однією з вулиць Дружківки. Внаслідок цієї атаки загинув 52-річний чоловік, а ще один 51-річний зазнав поранень.