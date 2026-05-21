Поражен Сызранський НПЗ

Підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 21 травня, уразили Сизранський нафтопереробний завод російської державної компанії «Роснефть» у Самарській області.

Про це повідомляє прес-служба ССО.

Цей НПЗ розташований за понад 800 км від кордону України, його потужність становить до 9 млн тон нафти на рік.

На об'єкті зафіксовано масштабну пожежу. Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, котрі показують наслідки цього удару по рашистах.

Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні рф. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море, — розповіли у ССО.

У ССО наголошують, що ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижують його економічні та логістичні спроможності вести війну проти України.