Последствия удара российского дрона в Харьковской области, фото: ГСЧС

Ракурс

Росіяни атакували FPV-дроном вантажівку на Харківщині, загинула людина.

Про це сьогодні, 21 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Росіяни атакували FPV-дроном вантажівку під час руху — загинув 40-річний водій, — розповіли у відомстві. — Внаслідок влучання цивільний автомобіль перекинувся та загорівся.

Пожежу вже ліквідували.