СБУ и Силы обороны проводят усиленные меры безопасности на севере Украины

Меры безопасности на севере Украины усиливают

На території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей СБУ та інші підрозділи Сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки на виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача.

Про це сьогодні, 21 травня, повідомив прес-центр СБУ.

Вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з росією та білоруссю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника, — наголошують у СБУ.

Зазначається, що відповідну роботу координує Антитерористичний центр при СБУ, а участь, окрім підрозділів Служби безпеки, беруть також Нацполіція, ЗСУ, Нацгвардія та Держприкордонслужба.

Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту. Передусім робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів.

Серед іншого, силовики будуть:

здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів;

проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів.