Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Російські загарбники в ніч на 21 травня (з 18.00 20 травня) атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною із Ростовської області, а також 116 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Курська, Брянська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського в окупованому Криму.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання балістичної ракети та п’яти ударних БпЛА на п’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

В повітряному просторі наразі перебувають декілька ворожих БпЛА.