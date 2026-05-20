Уничтожение российской «академии ракетных и артиллерийских наук», видео скриншот
Сили безпілотних систем разом із СБУ завдали по об'єкту, де здійснювалась підготовка російських пілотів, виробництво боєкомплектів та комплектуючих для БпЛА.
Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба СБС, опублікувавши відповідне відео.
У результаті ураження:
- знищено виробничі та ремонтні приміщення, у яких перебували чотири бронеавтомобілі «Тигр», доставлені для ремонту. Усі машини знищені;
- ліквідовано начальника школи — підполковника на позивний «Бурий»;
- загально безповоротні втрати живої сили ворога становлять щонайменше 65 осіб;
- знищено боєкомплекти і комплектуючі для виробництва безпілотних систем.
Ураження таких об'єктів безпосередньо підриває спроможності противника з підготовки екіпажів безпілотних систем, ремонту бронетехніки та забезпечення підрозділів на напрямках бойових дій, — наголошують у СБС.