Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне атаковали энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине, фото: ДТЭК

Рашисты атаковали энергообъект на Днепропетровщине — обесточено 39 населенных пунктов

20 мая 2026, 19:04
999

Російські загарбники атакували енергообʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині. Без світла залишилися 39 населених пунктів.

Про це сьогодні, 20 травня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Щойно це стало можливим, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Наразі світло вже повернули у 19 населених пунктах області, — розповіли у компанії. — Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію в усі домівки.

Крім того, в ніч на сьогодні рашисти атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. В результаті без світла залишилися десятки тисяч родин. На ранок енергетикам вже вдалося заживити частину осель.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров