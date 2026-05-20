Последствия российской атаки на Конотоп, фото: Иван Вербицкий

У Конотопі російський дрон в ніч на сьогодні, 20 травня, прямим влучанням пошкодив будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені О. М. Лазаревського.

Пошкоджено покрівлю, вхідні двері, внутрішні перегородки, стелю, підлогу та всі зали будівлі. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький.

За його словами, вранці комісія оглянула місце руйнування і склала відповідний акт. Співробітники музею працюють зараз над детальним аналізом і оцінкою пошкоджень, а також переміщенням майна, яке перебувало в приміщенні. Після цього буде прийнято рішення про подальші кроки зі збереження будівлі.

Фондосховище вціліло. З музею, розташованого за 70 км від російського кордону, вже були переміщені предмети перших двох етапів евакуації. Тривала робота над пакуванням і подальшим переміщенням, — додав він.

Вербицький зазначив, що загалом станом на кінець квітня росіяни пошкодили 2 тис. 540 об'єктів культурної інфраструктури та 1 тис. 783 об'єкти культурної спадщини.