Последствия российской атаки по автомобилю в Сумской области, фото: ГСЧС Сумщины

На Сумщині російські загарбники атакували безпілотником цивільний автомобіль.

Подія сталася сьогодні, 7 травня, вранці у Степанівській громаді. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Водія всередині не було — він саме вийшов по каву. Це і врятувало йому життя, — розповів Григоров. — Однак чоловік отримав поранення. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Також про російський удар по цивільній автівці у Степанівському районі Сумщини повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.