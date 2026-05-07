Последствия российской атаки по автомобилю в Сумской области, фото: ГСЧС Сумщины

Вышел за кофе и выжил — рашисты атаковали гражданский автомобиль на Сумщине (ФОТО)

7 мая 2026, 10:50
На Сумщині російські загарбники атакували безпілотником цивільний автомобіль.

Подія сталася сьогодні, 7 травня, вранці у Степанівській громаді. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Водія всередині не було — він саме вийшов по каву. Це і врятувало йому життя, — розповів Григоров. — Однак чоловік отримав поранення. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Також про російський удар по цивільній автівці у Степанівському районі Сумщини повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Сталося загоряння цивільного автомобіля. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння та не допустили поширення вогню. Попередньо, травмовано 1 людину, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки по автомобілю на Сумщині, фото: ДСНС Сумщини

Источник: Ракурс


