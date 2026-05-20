В Прилуках и Конотопе возросло количество погибших и раненых. Фото: ГСЧС

У Прилуках на Чернігівщині знову зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок російської атаки.

Наразі відомо про чотирьох загиблих: двох чоловіків, жінку і 15-річного хлопця. Постраждали 30 людей. Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, квартири й будинки. Про це голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

А сьогодні вранці, 20 травня, російський безпілотник вдарив по відпочинковому комплексу в Батуринській громаді. Зафіксовані пошкодження, а пожежу на місці удару вже загасили. Також знищено легковик. Одна людина постраждала, їй надали допомогу на місці.

Також відомо про жертву російського удару по багатоквартирному будинку в Конопопі на Сумщині. Як поінформували в Державній службі з надзвичайних ситуацій, на місці нічної атаки в одній зі зруйнованих квартир на третьому поверсі рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої літньої жінки. Ще тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, вночі 20 травня російська армія масовано атакувала Конотоп на Сумщині. Один із «шахедів» влучив у багатоповерховий житловий будинок й внаслідок удару обвалилося три поверхи. Постраждали шестеро осіб.

Також у місті багато пошкоджених будинків, квартир та адміністративних будівель. Крім того, ворожі дрони зруйнували місцевий музей.