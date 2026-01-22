Возросло количество пострадавших в Кривом Роге. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n211624-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-udara-po-domu-v-krivom-roge.html

Ракурс

Армія РФ 22 січня завдала удару по житловій багатоповерхівці у місті Кривий Ріг.

Наразі відомо про 12 постраждалих, серед них четверо дітей. Госпіталізували вісьмох осіб, у тому числі 1,5-річного хлопчика. Стан усіх середньої тяжкості. У стані середньої тяжкості також перебувають діти восьми та 10 років. Про це керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомили у Telegram.

Ворожий обстріл сильно пошкодив двоповерховий житловий будинок, а також будинки приватного сектору, адміністративні будинки, об'єкти інфраструктури й заклад культури.

Через атаку знеструмлено близько 10 тис. абонентів. Комунальники намагаються перезапустити великі котельні, але варто очікувати зниження температури в оселях. Міський водоканал наразі частково працюю на генераторах.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники вдарили по житлових будинках у Кривому Розі та Дніпрі. Раніше повідомлялося про 11 постраждалих у Кривому Розі. А у Дніпрі поранення і травми отримали 14 цивільних. Серед поранених є 14-річна дитина, але її життю нічого не загрожує.