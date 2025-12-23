Армия РФ обстреляла Кременчуг в Полтавской области. Фото: ГСЧС

Російська армія у вівторок, 23 грудня, обстріляла Кременчук на Полтавщині.

Загарбники атакували місцеве підприємство. Сталося під час однієї з повітряних тривог сьогодні вдень. Двоє людей отримали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Про це міський голова Кременчука Віталій Малецький та очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомили у Telegram.

Сьогодні вдень на Полтавщині кілька разів звучали сигнали повітряної тривоги. Під час однієї з них росіяни завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді, — зазначили в обласній військовій адміністрації.

Очільник ОВА запевнив, що об'єкти життєзабезпечення населення працюють у штатному режимі. А мер міста закликав місцевих мешканців не публікувати фото чи відео наслідків удару та не поширювати інформацію про обстріл у соцмережах.

Нагадаємо, в Одеській області рятувальники кілька днів ліквідовували пожежу на промисловому підприємстві, спричинену російськими ударами. За цей час окупанти п’ять разів повторно атакував обʼєкт, внаслідок чого виникли нові руйнування та зріс масштаб займання.