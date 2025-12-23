Ракурсhttps://racurs.ua/
Ліквідація пожежі на Одещині, фото: ДСНС
На Одещині кілька днів ліквідовували пожежу — за цей час ворог ще п'ять разів атакував об'єкт (ФОТО, ВІДЕО)
На Одещині рятувальники кілька днів рятувальники ліквідовували пожежу на промисловому підприємстві, спричинену російськими ударами.
Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.
За цей час ворог 5 разів повторно атакував обʼєкт, через що виникли нові руйнування та зріс масштаб займання, — зазначили у відомстві. — На щастя, обійшлося без постраждалих.
На місці працювали понад 100 рятувальників ДСНС.
Назву підприємства не повідомляють.
