Ліквідація пожежі на Одещині, фото: ДСНС

На Одещині кілька днів ліквідовували пожежу — за цей час ворог ще п’ять разів атакував об'єкт (ФОТО, ВІДЕО)

23 гру 2025, 14:15
На Одещині рятувальники кілька днів рятувальники ліквідовували пожежу на промисловому підприємстві, спричинену російськими ударами.

Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

За цей час ворог 5 разів повторно атакував обʼєкт, через що виникли нові руйнування та зріс масштаб займання, — зазначили у відомстві. — На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці працювали понад 100 рятувальників ДСНС.

Назву підприємства не повідомляють.

Ліквідація пожежі на Одещині, фото: ДСНС

Нагадаємо, рашисти сьогодні масовано атакували безпілотниками південь Одещини — пошкоджено цивільне судно та інфраструктуру.

