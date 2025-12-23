Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська ОВА

Російська атака пошкодила цивільне судно та інфраструктуру Одещини (ФОТО)

23 гру 2025, 10:01
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 грудня, здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по півдню Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. Зокрема:

  • в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками;
  • в іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення.

Обійшлось без постраждалих.

У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності — за допомогою вже звернулися близько 900 людей, — зазначив Кіпер.

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська ОВА

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: ДСНС Одещини

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів