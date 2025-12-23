Читайте также
Последствия российской атаки на Одесщину, фото: Одесская ОВА
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 грудня, здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по півдню Одещини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. Зокрема:
- в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками;
- в іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення.
Обійшлось без постраждалих.
У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності — за допомогою вже звернулися близько 900 людей, — зазначив Кіпер.