Последствия российской атаки на Одесщину, фото: Одесская ОВА

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 грудня, здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по півдню Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. Зокрема:

в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками;

в іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення.

Обійшлось без постраждалих.