Россияне совершили воздушную атаку на Житомирщину, фото: Wikimapia

В Житомирской области в результате российской атаки пострадали шесть человек, среди них двое детей — ОВА

23 дек 2025, 09:26
999

Російські загарбники другу добу поспіль здійснюють повітряні атаки на Житомирщину.

В ніч на сьогодні, 23 грудня, на території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області, — розповів він.

Також внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

Нагадаємо, росіяни сьогодні здійснили чергову масовану повітряну атаку по енергоінфраструктурі України, у низці областей запроваджені аварійні відключення.

Источник: Ракурс


