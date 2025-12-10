В Житомире предотвратили теракт, фото: СБУ

У Житомирі запобігли теракту — викрито нову спробу рашистів підірвати саморобну бомбу на території житлового мікрорайону міста.

Про це сьогодні, 10 грудня, повідомили прес-служби СБУ, Житомирської обласної прокуратури та поліції Житомирщини.

За матеріалами справи:

до вчинення злочину російські спецслужбісти намагалися втягнути 16-річну школярку з Бердичева, яка шукала «легкі заробітки» у Telegram-каналах;

школярка отримала «пропозицію» від куратора з РФ прибути до обласного центру і оселитися там на декілька днів в орендованій квартирі. Там вона мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією рашистів й, серед іншого, «підсилити» його металевими гайками та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації;

далі дівчина отримала інструкцію від російського спецслужбіста — заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити навпроти «локації» телефонну камеру.

Агенти рф мали намір обманом заманити туди конкретних жертв та здійснити детонацію.

Зазначається, що запідозривши, що її втягують у протиправну діяльність і все, що вона придбала необхідно для виготовлення саморобного вибухового пристрою, дівчина розповіла про плани спецслужб РФ правоохоронцям. Тож поліцейські обмежили доступ до потенційно небезпечної території та знайшли вибуховий пристрій.

Фахівці вибухотехнічної служби поліції Житомирщини знешкодили його за допомогою контрольованого підриву.

Служба безпеки та Національна поліція зірвали ворожі плани — своєчасно виявили й знешкодили вибухівку, запобігли людським жертвам та задокументували підривну діяльність ворога, — розповіли у СБУ.

За фактом готування до терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу) розпочато кримінальне провадження, триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Зазначається, що, згідно чинного законодавства відповідальність за такі злочини настає з 14 років, а покарання — позбавлення волі строком від п’яти років до довічного ув’язнення.