ФСБ пыталась взорвать бойца ВСУ в ходе подставного свидания.

https://racurs.ua/n210827-fsb-pytalas-vzorvat-boyca-vsu-v-hode-podstavnogo-svidaniya.html

Ракурс

СБУ запобігла убивству українського військовослужбовця.

У Чернігові контррозвідка спецслужби викрила агента російської Федеральної служби безпеки РФ, який готував підрив воїна ЗСУ за допомогою саморобної бомби. Зловмисник мав виготовити вибухівку та закласти її поблизу багатоквартирного будинку, куди повинен був прибути військовий. Про це 11 грудня Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Російська спецслужба створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, щоб заманити бійця на місце підриву. Потім ця «особа» запросила чоловіка на побачення. Українські контррозвідники викрили задум ворога й нейтралізували вибухівку.

З’ясувалося, що теракт готував 35-річний дезертир із Чернігова, який після вербування повинен був виготовити саморобний вибуховий пристрій та спорядити його мобільним телефоном для дистанційної активації. Неподалік запланованого теракту зрадник встановив приховану мінікамеру.

Під час обшуків у затриманого знайшли та вилучили заховані в рюкзак компоненти для виготовлення бомби та смартфон, з якого він контактував з ФСБ. Наразі триває розслідування у кримінальному розслідуванні за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями в Житомирі правоохоронці викрили нову спробу росіян підірвати саморобну бомбу на території житлового мікрорайону міста. До вчинення злочину окупанти намагалися втягнути 16-річну школярку з Бердичева.