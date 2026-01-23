Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники знову атакували критичну інфраструктуру Житомирщини, на одному з об'єктів виникла пожежа.
Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з обʼєктів. Рятувальники оперативно ліквідували займання, — вказано в повідомленні. — За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Також про пошкодження одного з об'єктів критичної інфраструктури області повідомила прес-служба Житомирської ОВА.
Сьогодні вночі на території області було пошкоджено один з таких об'єктів. Пожежу, яка виникла на місці ворожого удару, оперативно локалізували та ліквідували наші рятувальники, — розповіли в ОВА. — За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав.
