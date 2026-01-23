Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки в Житомирской области, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали критическую инфраструктуру Житомирщины, возник пожар — ГСЧС (ФОТО)

23 янв 2026, 16:29
999

Російські загарбники знову атакували критичну інфраструктуру Житомирщини, на одному з об'єктів виникла пожежа.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з обʼєктів. Рятувальники оперативно ліквідували займання, — вказано в повідомленні. — За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також про пошкодження одного з об'єктів критичної інфраструктури області повідомила прес-служба Житомирської ОВА.

Сьогодні вночі на території області було пошкоджено один з таких об'єктів. Пожежу, яка виникла на місці ворожого удару, оперативно локалізували та ліквідували наші рятувальники, — розповіли в ОВА. — За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав.

Наслідки російської атаки на Житомирщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров