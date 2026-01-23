Последствия российской атаки в Житомирской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n211645-rashisty-atakovali-kriticheskuu-infrastrukturu-jitomirschiny-voznik-pojar-gschs-foto.html

Ракурс

Російські загарбники знову атакували критичну інфраструктуру Житомирщини, на одному з об'єктів виникла пожежа.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з обʼєктів. Рятувальники оперативно ліквідували займання, — вказано в повідомленні. — За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також про пошкодження одного з об'єктів критичної інфраструктури області повідомила прес-служба Житомирської ОВА.