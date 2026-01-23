Ситуация в энергосистеме Украины утром 23 января значительно усложнилась.

В Україні сьогодні, 23 січня, вранці суттєво ускладнилася ситуація в енергосистемі, у більшості регіонів вимушено були застосовані аварійні відключення.

Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Головна причина вимушених відключень — це наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії. Енергосистема все ще оговтується від завданих ударів. Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт, — розповіли у компанії.

В «Укренерго» зазначають, що причиною цієї ситуації стало те, що обладнання працює на межі можливого:

Через попередні пошкодження та руйнування — вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту. Для того, щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування, диспетчери мусили вдатися до екстрених заходів і застосувати аварійні відключення.

Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням, ремонтні бригади роблять усе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу.

Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів, — розповіли в «Укренерго».

Українців закликають сьогодні споживати електроенергію максимально раціонально.