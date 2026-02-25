Новости
В Украине есть обесточивание из-за российских обстрелов

В четырех областях есть обесточивания из-за российских обстрелов — Укрэнерго

25 фев 2026, 11:41
999

В Україні внаслідок ворожих атак на енергооб'єкти, а також обстрілів мереж вздовж лінії фронту — станом на ранок сьогоднішнього дня, 25 лютого, є нові знеструмлення у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 9.30 сьогоднішнього дня його рівень був на 1,6% вищим, ніж в цей час попереднього дня — у вівторок, 24 лютого. Причина — менший обсяг застосованих заходів обмеження у частині регіонів.

Також у більшості регіонів України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення, раніше оприлюднені графіки там не діють.

У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23.00, — наголошують в «Укренерго».

