Сколько атак на энергосистему Украины совершили рашисты за время войны, рассказали в «Укрэнерго»

Последствия российских обстрелов энергосистемы Украины, фото: «Остров»

https://racurs.ua/n212258-skolko-atak-na-energosistemu-ukrainy-sovershili-rashisty-za-vremya-voyny-rasskazali-v-ukrenergo.html

Ракурс

Українська критична цивільна інфраструктура, всупереч нормам міжнародного права, постійно перебуває під російськими атаками. Тільки з початку цього року рашисти застосували для ударів по об'єктах української енергетики понад 300 ракет і понад 7 тис. дронів.

Підстанції «Укренерго», починаючи з 2022 року, були атаковані понад 900 разів, деякі з них пережили більше 30 атак. Про це сьогодні, 24 лютого, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що з другої половини 2025 року росіяни вже перейшли до тактики «випаленої землі» — знищуючи в окремих регіонах всі об'єкти генерації електроенергії і тепла та мережі передачі й розподілу: ворог хоче зробити життя цивільного населення нестерпним, змусити українців емігрувати.

Крім того, 22 лютого ворог вперше цілеспрямовано атакував не лише енергетичну інфраструктуру, а й об'єкти водопостачання.

Попри всі плани ворога, українські енергетики невтомно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів і мереж. Зокрема, і з допомогою партнерів, — наголошують у компанії.

Так, від початку повномасштабного вторгнення НЕК «Укренерго» заручилась підтримкою міжнародних фінансових організацій та донорів для оперативного відновлення та зміцнення стійкості високовольтної мережі.

На сьогодні загальний пакет допомоги, спрямований на відновлення, склав майже 623 млн євро. За ці кошти було придбано:

1270 одиниць трансформаторного та іншого високовольтного обладнання,

310 одиниць спецтехніки і транспортних засобів,

будівельні та інші матеріали для здійснення ремонту ліній і підстанцій.