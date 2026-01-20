В Украине задействовали аварийные отключения электроэнергии

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 січня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Через наслідки російських обстрілів у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це сьогодні вранці повідомила прес-служба «Укренерго».

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — розповіли у компанії.

В «Укренерго» зазначили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки у Києві без тепла залишилися понад 5 тис. будинків. Також наразі без водопостачання лівий берег Києва.