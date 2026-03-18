В Украине возобновили отключение электроэнергии

Отключение электроэнергии возобновили во всех регионах — в Укрэнерго назвали причину

18 мар 2026, 15:54
Відключення електроенергії сьогодні, 18 березня, поновили в усіх регіонах України.

Про це сьогодні вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

Через складну ситуацію в енергосистемі — в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень, — вказано в повідомленні. — В окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В «Укренерго» зазначають, що причина застосування обмежень:

  • зростання рівня енергоспоживання через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій;
  • зниження температури повітря;
  • наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».

Вчора, 17 березня, ввечері прес-служба «Укренерго» повідомляла, що в Україні 18 березня планують застосовувати лише графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Источник: Ракурс


