Отключение электроэнергии возобновили во всех регионах — в Укрэнерго назвали причину

В Украине возобновили отключение электроэнергии

Ракурс

Відключення електроенергії сьогодні, 18 березня, поновили в усіх регіонах України.

Про це сьогодні вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

Через складну ситуацію в енергосистемі — в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень, — вказано в повідомленні. — В окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В «Укренерго» зазначають, що причина застосування обмежень:

зростання рівня енергоспоживання через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій;

зниження температури повітря;

наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».

Вчора, 17 березня, ввечері прес-служба «Укренерго» повідомляла, що в Україні 18 березня планують застосовувати лише графіки обмеження потужності для промислових споживачів.