Из-за непогоды обесточены более 700 населенных пунктов в 19 областях Украины

В Украине – многочисленные обесточения из-за непогоды

В Україні через негоду станом на ранок сьогоднішнього дня, 27 квітня, повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у 19 областях.

Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній. Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Крім того, внаслідок російських дронових атак на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях.

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, — зазначили в «Укренерго».

Загалом в Україні споживання електроенергії знизилось. Станом на ранок сьогоднішнього дня, 27 квітня, його рівень був на 4,2% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина змін:

сонячна погода на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі;

також на рівень споживання вплинула значна кількість знеструмлених внаслідок негоди населених пунктів.

Вчора, 26 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,1% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 19 квітня. Причина змін — суттєве похолодання на всій території України.