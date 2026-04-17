Рашисты продолжают атаковать энергоинфраструктуру Украины

В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 17 квітня, внаслідок російських атак на об'єкти енергетики є знеструмлені споживачі у семи областях.

Про це повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго».

Внаслідок дронових атак по енергооб'єктах — на ранок є знеструмлені споживачі у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи, — розповіли у компанії.

Зазначається, що загалом в Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження:

станом на 09.30 сьогоднішнього дня його рівень був на 3,7% нижчим, ніж в цей час попереднього дня — у четвер, 16 квітня. Причина змін — ясна погода у значній частині областей, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій;

вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% нижчим, ніж максимум попереднього дня — у середу, 15 квітня. Причина — потепління у більшості регіонів України.