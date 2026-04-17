Ракета и 172 БпЛА атаковали Украину в ночь на 17 апреля — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

17 апр 2026, 09:32
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 квітня (з 18.00 16 квітня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог застосував:

  • одну балістичну ракету «Іскандер-М», запущену із тимчасово окупованого Криму;
  • 72 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів (близько 120 із них — «шахеди»), запущених із напрямків російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

