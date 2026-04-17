Последствия российского удара в Сумской области, фото: ГСЧС

Російські загарбники вчора, 16 квітня, ввечері, вдарили безпілотником по пожежно-рятувальному підрозділу на Сумщині.

Частково пошкоджено будівлю. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що на момент удару особовий склад перебував в укритті — ніхто не постраждав.

Також вчора пізно ввечері на Сумщині внаслідок атаки російського дрона загинув 56-річний мешканець Білопільської громади. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Це сталося вчора пізно ввечері. Ворожий дрон поцілив поряд із ним. Чоловік отримав травми несумісні з життям, — розповів Григоров.

Нагадаємо, впродовж 16 та 17 квітня рашисти тричі атакували безпілотниками одну з багатоповерхівок Одеси — є загиблі та поранені.