Последствия российских ударов по Одессе, фото: ГСЧС

В Одессе завершили аварийно-спасательные работы в доме, по которому рашисты трижды избивали дронами (ФОТО)

16 апр 2026, 19:31
В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у багатоповерхівці, по якій російські загарбники тричі били дронами.

Про це сьогодні, 16 квітня, повідомили прес-служба ДСНС та агентство «Укрінформ».

Внаслідок атаки загинуло 8 людей, ще 16 — постраждали. Загалом у місті внаслідок масованого обстрілу постраждали 22 людини, — розповіли у ДСНС. — До ліквідації наслідків влучання у житловий будинок залучалося понад 100 рятувальників та 25 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

По цьому будинку рашисти били тричі:

  • вперше вчора, 15 квітня, ввечері, по одній із секцій;
  • згодом в ніч на 16 квітня удару було завдано по іншій секції;
  • ще один удар стався під час евакуації людей із будівлі.

За словами голови Хаджибеєвської райадміністрації Дениса Баранова, наразі невідомо, чи можна буде відновити будинок після обстрілів:

Дві секції будинку обстрілюють зі вчорашнього дня. Вчора було влучання «Шахеда». Вночі, коли ми завершували роботи, були пошкоджені 9 квартир. Ми закрили 60 вікон. Світло і газ вже повернули, люди зайшли до дому. І зранку — удари балістикою у двір. Будинок частково зруйнований, чи можливо його відновити — скажуть експерти.

Наслідки російських ударів по Одесі, фото: ДСНС

Джерело: ДСНС, «Укрінформ»


