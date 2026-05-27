Еще один российский агент задержан в Одессе, фото: СБУ

В Одесі контррозвідка СБУ затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).

Про це сьогодні, 27 травня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що агентом виявився завербований ворогом ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП), який скоригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року.

Тоді за його координатами рашисти атакували рекреаційну зону міста двома балістичними ракетами «Іскандер-М»:

перша уразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру обласного центру, де, на думку коригувальника, могли перебувати військові;

другий удар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби.

Після вогневого ураження агент «прозвітував» російському гру про наслідки повітряної атаки рф і «заліг на дно», щоб уникнути викриття, — розповіли у СБУ. — Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання.

Як встановило розслідування:

клірик потрапив до уваги рашистів, коли публікував прокремлівські коментарі в Telegram-каналах;

після вербування священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на Google-картах геолокації потенційних «цілей»;

зібрані відомості він передавав у чат-бот, який адміністрував зрадник — Сергій Лебедєв (псевдонім «Лохматий»), що переховується в Донецьку і працює на російську воєнну розвідку;

агент також передавав ворогу координати розташування сил і засобів ППО ЗСУ, які забезпечували захист повітряного простору Одещини під час російських ракетних атак;

крім того, він «зливав» окупантам відомості про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема щодо системи її захисту, а після ворожого удару по енергооб'єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки його ураження.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з гру РФ. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).