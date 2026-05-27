Ракурсhttps://racurs.ua/
Еще один российский агент задержан в Одессе, фото: СБУ
Клирик УПЦ (МП) корректировал российские удары по Одессе (ФОТО)https://racurs.ua/n214060-klirik-upc-mp-korrektiroval-rossiyskie-udary-po-odesse-foto.htmlРакурс
В Одесі контррозвідка СБУ затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).
Про це сьогодні, 27 травня, повідомив прес-центр СБУ.
Зазначається, що агентом виявився завербований ворогом ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП), який скоригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року.
Тоді за його координатами рашисти атакували рекреаційну зону міста двома балістичними ракетами «Іскандер-М»:
- перша уразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру обласного центру, де, на думку коригувальника, могли перебувати військові;
- другий удар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби.
Після вогневого ураження агент «прозвітував» російському гру про наслідки повітряної атаки рф і «заліг на дно», щоб уникнути викриття, — розповіли у СБУ. — Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання.
Як встановило розслідування:
- клірик потрапив до уваги рашистів, коли публікував прокремлівські коментарі в Telegram-каналах;
- після вербування священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на Google-картах геолокації потенційних «цілей»;
- зібрані відомості він передавав у чат-бот, який адміністрував зрадник — Сергій Лебедєв (псевдонім «Лохматий»), що переховується в Донецьку і працює на російську воєнну розвідку;
- агент також передавав ворогу координати розташування сил і засобів ППО ЗСУ, які забезпечували захист повітряного простору Одещини під час російських ракетних атак;
- крім того, він «зливав» окупантам відомості про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема щодо системи її захисту, а після ворожого удару по енергооб'єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки його ураження.
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з гру РФ. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, — додали в СБУ.