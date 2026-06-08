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Последствия удара российского беспилотника, фото: ГСЧС

Последствия атаки БпЛА в Одесской области показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

8 июн 2026, 11:59
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В Одесі троє людей постраждали на зупинці громадського транспорту внаслідок атаки російського БпЛА.

Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Крім того, на Одещині через ворожий обстріл:

  • зруйнований житловий будинок;
  • пошкоджений дах багатоповерхівки;
  • виникли пожежі на об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури.

Так, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російську атаку на півдні регіону ушкоджено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

Наслідки удару російського безпілотника, фото: Олег Кіпер

Источник: Ракурс


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