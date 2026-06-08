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Последствия удара российского беспилотника, фото: ГСЧС
Последствия атаки БпЛА в Одесской области показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214278-posledstviya-ataki-bpla-v-odesskoy-oblasti-pokazala-gschs-foto-video.htmlРакурс
В Одесі троє людей постраждали на зупинці громадського транспорту внаслідок атаки російського БпЛА.
Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Крім того, на Одещині через ворожий обстріл:
- зруйнований житловий будинок;
- пошкоджений дах багатоповерхівки;
- виникли пожежі на об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури.
Так, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російську атаку на півдні регіону ушкоджено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.