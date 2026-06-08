Наслідки удару російського безпілотника, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214278-naslidky-ataky-bpla-na-odeschyni-pokazala-dsns-foto-video.html

Ракурс

В Одесі троє людей постраждали на зупинці громадського транспорту внаслідок атаки російського БпЛА.

Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Крім того, на Одещині через ворожий обстріл:

зруйнований житловий будинок;

пошкоджений дах багатоповерхівки;

виникли пожежі на об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури.

Так, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російську атаку на півдні регіону ушкоджено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.