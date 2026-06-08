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Наслідки удару російського безпілотника, фото: ДСНС
Наслідки атаки БпЛА на Одещині показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214278-naslidky-ataky-bpla-na-odeschyni-pokazala-dsns-foto-video.htmlРакурс
В Одесі троє людей постраждали на зупинці громадського транспорту внаслідок атаки російського БпЛА.
Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Крім того, на Одещині через ворожий обстріл:
- зруйнований житловий будинок;
- пошкоджений дах багатоповерхівки;
- виникли пожежі на об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури.
Так, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російську атаку на півдні регіону ушкоджено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.