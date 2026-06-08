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Ракурс
Наслідки російської атаки на Одесу, фото: Сергій Лисак

В Одесі трьох людей поранено внаслідок ранкової атаки рашистів (ФОТО)

8 чер 2026, 10:48
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В Одесі троє людей отримали поранення внаслідок ранкової російської атаки.

Рашисти завдали удару по зупинці громадського транспорту. Про це сьогодні, 8 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями, — розповів Лисак.

Згодом він зазначив, що внаслідок ранкової атаки:

  • постраждали дві жінки віком 64 та 65 років, а також 55-річний водій маршрутного таксі. Двох з них з осколковими пораненнями доставлено до медзакладу, лікарі надають їм усю необхідну допомогу;
  • понівечено транспорт, зупинковий комплекс та диспетчерський пункт.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що стан двох постраждалих медики оцінюють як важкий. Зокрема, жінка 1961 року народження отримала множинні осколкові поранення.

Крім того, в Одеському районі через ворожий обстріл зруйновано та охоплено пожежею приватний житловий будинок, а також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила, — додав Кіпер.

Наслідки російської атаки на Одесу, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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