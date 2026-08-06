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Ракурс
Росіяни здійснили черговий воєнний злочин, фото: Донецька обласна прокуратура

Рашисти розстріляли полоненого українського військового на Донеччині — прокуратура

6 сер 2026, 20:52
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У Волноваському районі на Донеччині російські загарбники розстріляли полоненого українського військового.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

22 липня 2026 року ворог атакував позиції ЗСУ в районі Мирного, що у Волноваському районі. Під час виконання бойового завдання окупанти захопили українського захисника в полон і розстріляли його, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа російських військовослужбовців.

Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, — наголошують в прокуратурі.

Український омбудсман Дмитро Лубінець на своїх сторінках у соцмережах також відреагував на цю подію.

Для Росії полон давно перестав бути гарантією життя. Натомість він став місцем допитів, катувань і страт. Кожен такий випадок підтверджує: держава-агресор свідомо ігнорує міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції та свідомо використовує воєнні злочини як методи ведення війни, — наголосив він.

Лубінець зазначив, що вже направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН:

Такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні — притягнуті до найсуворішої відповідальності.

Він також закликав усіх, хто став свідком або володіє будь-якою інформацією про порушення прав громадян України чи страти українських військовослужбовців, невідкладно повідомити про це на «гарячу лінію» Омбудсмана України за номером 1678 та до правоохоронних органів.

Будь-яка інформація може стати важливим доказом у розслідуванні воєнних злочинів і допоможе забезпечити невідворотність покарання для винних, — додав Лубінець.

Джерело: Ракурс


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