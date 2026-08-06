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Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС

На Дніпропетровщині п’ятеро людей загинули та 16 постраждали через російські атаки (ФОТО)

6 сер 2026, 21:24
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Російські загарбники протягом доби майже 60 разів обстріляли п’ять районів Дніпропетровської області.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Загинули п’ятеро людей, ще 16 постраждали:

  • у Кам’янському районі загинули троє людей, п’ятеро поранені;
  • у Павлограді — двоє загиблих і семеро постраждалих;
  • троє поранених на Нікопольщині;
  • одну людину поранено у Криворізькому районі.

Крім того, у Синельниківському районі пошкоджено комбайн та близько десяти будинків.

Рятувальники надавали пораненим домедичну допомогу, везли їх до лікарень і ліквідували всі пожежі, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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