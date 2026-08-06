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Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС
На Дніпропетровщині п’ятеро людей загинули та 16 постраждали через російські атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215471-na-dnipropetrovschyni-p-yatero-ludey-zagynuly-ta-16-postrajdaly-cherez-rosiyski-ataky-foto.htmlРакурс
Російські загарбники протягом доби майже 60 разів обстріляли п’ять районів Дніпропетровської області.
Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Загинули п’ятеро людей, ще 16 постраждали:
- у Кам’янському районі загинули троє людей, п’ятеро поранені;
- у Павлограді — двоє загиблих і семеро постраждалих;
- троє поранених на Нікопольщині;
- одну людину поранено у Криворізькому районі.
Крім того, у Синельниківському районі пошкоджено комбайн та близько десяти будинків.
Рятувальники надавали пораненим домедичну допомогу, везли їх до лікарень і ліквідували всі пожежі, — зазначили у ДСНС.