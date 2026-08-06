Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС

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Російські загарбники протягом доби майже 60 разів обстріляли п’ять районів Дніпропетровської області.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Загинули п’ятеро людей, ще 16 постраждали:

у Кам’янському районі загинули троє людей, п’ятеро поранені;

у Павлограді — двоє загиблих і семеро постраждалих;

троє поранених на Нікопольщині;

одну людину поранено у Криворізькому районі.

Крім того, у Синельниківському районі пошкоджено комбайн та близько десяти будинків.