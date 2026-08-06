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Знищення російської військової техніки, скріншот відео
FPV-дрон знищив ворожу САУ «Гіацинт-С» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215469-fpv-dron-znyschyv-voroju-sau-giacynt-s-video.htmlРакурс
Українські військові точним ударом FPV-дрона знищили російську самохідну гармату «Гіацинт-С».
Відповідне відео сьогодні, 6 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Угруповання Об'єднаних сил.
Пілоти підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» точним ударом FPV знищили ворожу самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С», — вказано в описі відео.
На відео показано момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона, та наслідки влучання.