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Ракурс
Наслідки повторного удару по рятувальниках на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Рашисти завдали повторного удару по рятувальниках на Дніпропетровщині — пошкоджено техніку (ФОТО)

6 сер 2026, 17:57
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У Нікопольському районі Дніпропетровщини під час ліквідації наслідків російських ударів ворог повторно атакував рятувальників місцевої пожежної охорони.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок удару:

  • пошкоджена пожежно-рятувальна техніка;
  • серед особового складу постраждалих немає.

Наслідки повторного удару по рятувальниках на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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