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Наслідки повторного удару по рятувальниках на Дніпропетровщині, фото: ДСНС
Рашисти завдали повторного удару по рятувальниках на Дніпропетровщині — пошкоджено техніку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215465-rashysty-zavdaly-povtornogo-udaru-po-ryatuvalnykah-na-dnipropetrovschyni-poshkodjeno-tehniku.htmlРакурс
У Нікопольському районі Дніпропетровщини під час ліквідації наслідків російських ударів ворог повторно атакував рятувальників місцевої пожежної охорони.
Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок удару:
- пошкоджена пожежно-рятувальна техніка;
- серед особового складу постраждалих немає.