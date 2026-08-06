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Ракурс
Рашисти завдали удару по Вишнівській громаді на Дніпропетровщині, фото: Нацполіція

Троє людей загинули внаслідок російського удару по Вишнівській громаді на Дніпропетровщині — ОВА

6 сер 2026, 16:22
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Через ворожий удар по Вишнівській громаді Кам’янського району Дніпропетровської області загинули троє людей.

Про це сьогодні, 6 серпня, вдень повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також поранені троє чоловіків, усі госпіталізовані:

  • 52-річний постраждалий «важкий»;
  • ще двоє - у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, рашисти сьогодні також завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Загинули двоє людей, загорілися склади логістичних компаній та магазину.

Джерело: Ракурс


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