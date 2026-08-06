Російські атаки знеструмили Херсон, фото: LB.ua

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Ракурс

У Херсоні — складна ситуація з електропостачанням після нічної російської атаки.

Про це сьогодні, 6 серпня, вдень повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської МВА Олександр Прокудін.

Через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури місто наразі залишається без електроенергії, — розповів він. — Енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Робитимемо все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів.

Очільник ОВА також закликав херсонців не перевантажувати мережу після появи електроенергії.

Будь ласка, не вмикайте одразу енерговитратні прилади. Насамперед утримайтеся від використання кондиціонерів, бойлерів, електроплит, пральних машин та іншої потужної техніки, — наголосив він. — Прошу дотримуватися цих рекомендацій до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт. Перевантаження мережі може призвести до нових аварій і суттєво затягнути відновлення електропостачання.

Також Прокудін закликав жителів Херсона розглянути можливість евакуації до більш безпечних громад Херсонщини або інших регіонів України.