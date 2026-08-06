Знищення російського «Града», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215473-potujna-detonaciya-ukrayinskyy-dron-vluchyv-u-boiekomplekt-grada-rashystiv-video.html

Ракурс

На Лиманському напрямку безпілотник 63-ї окремої механізованої бригади знищив російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» із повним боєкомплектом.

Відповідне відео сьогодні, 6 липня, опубліковане на сторінках 63-ї ОМБр у соцмережах.

В новій серії нашої рубрики «Щоденник дрона» ви дізнаєтесь, що залишається від реактивної системи залпового вогню, коли до неї добираються пілоти 63-ї ОМБр, — вказано в описі відео.

На відео показано момент завдання удару, знятий камерою дрона, та потужна детонація боєкомплекту «Града», що сталася після влучання.