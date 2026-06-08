В Одессе три человека ранены в результате утренней атаки рашистов (ФОТО)https://racurs.ua/n214276-v-odesse-tri-cheloveka-raneny-v-rezultate-utrenney-ataki-rashistov-foto.htmlРакурс
В Одесі троє людей отримали поранення внаслідок ранкової російської атаки.
Рашисти завдали удару по зупинці громадського транспорту. Про це сьогодні, 8 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
Люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями, — розповів Лисак.
Згодом він зазначив, що внаслідок ранкової атаки:
- постраждали дві жінки віком 64 та 65 років, а також 55-річний водій маршрутного таксі. Двох з них з осколковими пораненнями доставлено до медзакладу, лікарі надають їм усю необхідну допомогу;
- понівечено транспорт, зупинковий комплекс та диспетчерський пункт.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що стан двох постраждалих медики оцінюють як важкий. Зокрема, жінка 1961 року народження отримала множинні осколкові поранення.
Крім того, в Одеському районі через ворожий обстріл зруйновано та охоплено пожежею приватний житловий будинок, а також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила, — додав Кіпер.