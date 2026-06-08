Последствия российской атаки на Одессу, фото: Сергей Лысак

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Ракурс

В Одесі троє людей отримали поранення внаслідок ранкової російської атаки.

Рашисти завдали удару по зупинці громадського транспорту. Про це сьогодні, 8 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями, — розповів Лисак.

Згодом він зазначив, що внаслідок ранкової атаки:

постраждали дві жінки віком 64 та 65 років, а також 55-річний водій маршрутного таксі. Двох з них з осколковими пораненнями доставлено до медзакладу, лікарі надають їм усю необхідну допомогу;

понівечено транспорт, зупинковий комплекс та диспетчерський пункт.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що стан двох постраждалих медики оцінюють як важкий. Зокрема, жінка 1961 року народження отримала множинні осколкові поранення.