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Ракурс
Российский дрон атаковал «Укрпочту», фото: Игорь Смелянский

«Шахед» поразил сортировочный хаб «Укрпочты» в Харькове (ФОТО)

8 июн 2026, 09:24
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Російський дрон в ніч на сьогодні, 8 червня, уразив сортувальний хаб «Укрпошти» в Харкові.

Про це сьогодні, 8 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Завдяки завчасно вжитим заходам безпеки всі залишилися живі, а це головне, — наголосив Смілянський. — Більше того, попри значні пошкодження, велика кількість посилок наших клієнтів теж залишилася в безпеці, і сьогодні, попри все, ми розвеземо їх по відділеннях Харкова.

Він запевнив, що тим клієнтам, чиї посилки були знищені, обов’язково компенсують їхню вартість.

Команда Укрпошти з 4 ранку працює над відновленням роботи. Автівки з інших локацій були перенаправлені на резервні майданчики, і ми робитимемо все, щоб максимально оперативно та з найменшими затримками доставити Ваші посилки, — додав Смілянський.

Російський дрон атакував «Укрпошту», фото: Ігор Смілянський

Источник: Ракурс


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