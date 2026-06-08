Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n214273-155-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-8-iunya-vozdushnye-sily-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 червня (з 18:00 7 червня), атакували Україну загалом 155 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі перебувають близько десяти ворожих БпЛА.