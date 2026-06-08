Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
155 БпЛА атакували Україну в ніч на 8 червня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n214273-155-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-8-chervnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 червня (з 18:00 7 червня), атакували Україну загалом 155 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі перебувають близько десяти ворожих БпЛА.
Читайте також