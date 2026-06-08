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Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

155 БпЛА атакували Україну в ніч на 8 червня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

8 чер 2026, 08:49
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 червня (з 18:00 7 червня), атакували Україну загалом 155 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі перебувають близько десяти ворожих БпЛА.

Джерело: Ракурс


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