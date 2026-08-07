РФ вдарила по об’єктах «Укрнафти». Фото: Нафтогаз

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Ракурс

Армія РФ масовано атакувала виробничі об'єкти «Укрнафти».

У ніч на 7 серпня окупанти вдарили по семи активах на сході України, які забезпечують видобуток нафти та газу. Було зруйноване критично важливе обладнання, необхідне для роботи підприємств. Частину виробничих об'єктів після атаки довелося зупинити. Про це повідомила прес-служба компанії «Нафтогаз».

Росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об'єктів Укрнафти за останній час. На щастя, постраждалих немає, — заявив виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

Також напередодні росіяни атакувала ще чотири автозаправні комплекси «Укрнафти» у Запорізькій та Дніпропетровській областях. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у липні росіяни три дні поспіль цілеспрямовано атакували об'єкти газовидобутку «Нафтогазу» в Харківській області. Через обстріл обладнання довелося зупинити, тому компанія втратила частину обсягів видобутку газу.