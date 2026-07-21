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Ракурс
Армія РФ три дні поспіль цілеспрямовано атакує газовидобуток. Фото:

РФ три дні поспіль цілеспрямовано б'є по газовидобутку на Харківщині

21 лип 2026, 12:26
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Країна-агресор Росія продовжує знищувати видобуток газу в Україні.

Три дні поспіль ворог цілеспрямовано атакує об'єкти газовидобутку «Нафтогазу» в Харківській області. У неділю росіяни вдарили по одному з видобувних активів компанії. Після влучання спалахнула пожежа. Про це «Нафтогаз» 21 липня повідомив у Telegram.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Однак через обстріл обладнання довелося зупинити, тому компанія втратила частину обсягів видобутку газу.

А вранці у понеділок, 20 липня, окупанти атакували ще один об'єкт газовидобутку. На місці прильотів зафіксовано численні руйнування.

Наразі компанія оцінює масштаби пошкоджень. Точні дані про втрати в «Нафтогазі» поки не оприлюднили. Газовики не постраждали, бо під час атак перебували в укриттях.

Нагадаємо, 6 липня російські окупанти масовано вдарили по одному з об'єктів газовидобутку «Нафтогазу» в Харківській області. На об'єкті спалахнула пожежа, також було відомо про постраждалого.

Джерело: Ракурс


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