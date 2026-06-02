Росіяни завдали комбінованого удару по одному з ключових об'єктів «Нафтогазу»

Рашисти атакували об'єкт «Нафтогазу»

Рашисти в ніч на сьогодні, 2 червня, масовано атакували ракетами та дронами один із ключових об'єктів «Групи Нафтогаз» на Харківщині.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління «Групи Нафтогаз» Сергій Корецький.

Він зазначив, що росіяни спочатку били по об'єкту дронами, а приблизно за годину завдали повторного удару — цього разу ракетами.

Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС, — наголосив він.

За словами Корецького, адаптуючись до таких реалій, «Нафтогаз» запровадив більш жорсткі безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для працівників.