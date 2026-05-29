Армія РФ обстріляла обʼєкти «Нафтогазу» в двох областях. Фото: Нафтогаз

Армія Російської Федерації атакувала обʼєкти компанії «Нафтогаз» у двох областях України.

Ворожі війська обстріляли об'єкти газової інфраструктури «Нафтогазу» в Харківській та Сумській областях. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі на кількох об'єктах. Про це голова правління компанії Сергій Корецький 29 травня повідомив у Facebook.

Ворожа атака тривала майже всю добу. Зокрема, по одному з об'єктів на Сумщині росіяни вдарили всього за кілька годин після першого обстрілу.

Зазначається, що на місцях влучань спалахнули пожежі. Обстріли призвели до пошкоджень виробничої та технічної інфраструктури.

Корецький розповів, що останніми тижнями росіяни стали систематично, майже щоденно, бити по обʼєктах групи «Нафтогаз». Найчастіше ворожі дрони атакують такі обʼєкти у Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 26 травня російські війська обстрілами пошкодили одразу три енергетичні обʼєкти компанії ДТЕК на території Дніпропетровської області. Знеструмлені були 63 населені пункти у прифронтових районах Дніпропетровщини.